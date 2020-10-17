شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يحتفل بجوائز بيلبورد لعام 2020 ويوجه رسالة إلى جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان العالمي كاني ويست البالغ من العمر 43 عاما بنجاحه في حفل توزيع جوائز بيلبورد لعام 2020 بعدما حصد 4 جوائر، وسط مزاعم أنه تم إبلاغ الشرطة لخرقه قواعد الحجر الصحي في لندن. وشارك كاني ويست جمهوره عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو، أمس الجمعة، وجه فيه الشكر إلى معجبيه وجمهوره الداعم له بعد عودته من حفل توزيع جوائز بيلبورد لعام 2020.

وأعرب مطرب الراب عن شكره العميق لمعجبيه على نجاحه بعد حفل توزيع الجوائز الأربعاء، بعد فوزه بجوائز Top Gospel Artist ، و Top Christian Artist ، و Top Christian Album ، و Top Gospel Album".

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يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه عدد من سكان لندن الشرطة ضد كاني ويست، حيث اتهموه بخرق إرشادات الحجر الصحي، بعد أن سافر إلى إنجلترا لحضور عرض أزياء بوتيغا فينيتا في العاصمة الأسبوع الماضي.



الفنان كاني ويست

ويعد يعد حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 من أهم الأحداث الفنية فى العالم، حيث ينتظره الملايين من شتى أنحاء العالم، وقد أقيم أمس الحفل على مسرح دولبى فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، واليوم نكشف عن أبرز الفائزين بجوائز "بيلبورد" الشهيرة.



كاني ويست

ونال كانى ويست عدد من حفل بيلبورد لعام 2020 بجائزة " Top Gospel Song " وذلك بأغنيته "Follow God "، كما نال كانى ويست جائزتى " Top Gospel Artist" و" Top Gospel Album " بألبوم " Jesus is King " وهو نفس الالبوم الذى فاز أيضا من خلاله بجائزة " Top Christian Album".