شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وتامر حبيب فى وصلة رقص مع أحمد سعد على نغمات "بحبك يا صاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة أصالة في أحدث فيديو لها بصحبة الفنان أحمد سعد والسيناريست تامر حبيب، حيث ظهر الثلاثي معاً أثناء رقصهم على نغمات أغنية "بحبك يا صاحبي"، الذى كان يرقص طوال الفيديو مع أصالة وتامر حبيب فى إحدى المناسبات، وهي ليست المرة الأولى التى يظهر فيها سعد بهذا الشكل، حيث سبق وخطف الأنظار في وصلة رقص مع لاعب الزمالك شيكابالا في فرح شريف منير حسن، كما يأتى هذا الفيديو بعد أيام من ظهور أصالة ورامي صبري في فيديو واحد أثناء رقصهما خلال إحدى المناسبات.



أصالة ورقصها على نغمات اغنية أحمد سعد

وسبق وشاركت أصالة الغناء والرقص مع النجم رامى صبرى على أنغام أغنيته "حياتى مش تمام"، فى إحدى الحفلات الخاصة، بصحبة السيناريست تامر حبيب والفنان أحمد سعد، كما ظهرت أصالة فى لقطة أخرى تغنى مع تامر حبيب أغنية "ملطشة القلوب".



رقص تامر حبيب وأحمد سعد وأصالة

وكان خالد الذهبى، ابن الفنانة أصالة وجه رسالة عتاب شديدة اللهجة إلى المخرج طارق العريان عبر حسابه على إنستجرام، مطالبا منه قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، حيث نشر خالد صورة مع والدته أصالة وشقيقيه "على وآدم"، وكتب على الصورة قائلا: "أخبرنى.. هل تقضى وقت كاف مع عائلتك؟ الرجل الذي لا يقضي الوقت مع عائلته لا يمكن أبدا أن يكون رجلا حقيقيا، أعلم أن هذا هو اقتباسك المفضل من فيلمك المفضل، لذلك اصنع لي معروفا وأعد مشاهدته مرة أخرى، وشيء آخر أيضا املأ هذا الفراغ سريعا من أجلى".

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وفى سياق آخر طرحت أصالة نصرى، كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع "يوتيوب"، والتي قدمتها ضمن البومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم أصالة "لا تستلسم"، طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.