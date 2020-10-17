شكرا لقرائتكم خبر عن والد بوسي: "محتاج أعمل عملية فى عينى وبنتى مش بتساعدنى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شعبان والد الفنانة بوسي، إنه يرغب في إجراء جراحة فى عينيه، كما أنه يحتاج إلى علاج حساسية الصدر ومرض في البروستاتا، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 77 عامًا، ولا يعمل وغير قادر على توفير نفقات علاجه أو إجراء العملية الجراحية، خاصة وأن العملية التي سيجريها في عينيه ستتكلف من 7 إلى 8 آلاف جنيه، ويحتاج لجلسات تنفس بسبب الحساسية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "أنا عملت التحاليل كلها في مستشفى الرمد، وأنا مستلف فلوس 17 أو 18 ألف جنيه على أمل إن بنتي تبعتلي فلوس لكن هي مبعتتليش أي حاجة ومحاولتش تساعدني".
وقال: "بوسي بنتي مفيش مشاكل بيني وبينها، لكن هي بقالها 4 سنين بالظبط مش بتبعتلي فلوس، وكان عندها مشاكل بينها وبين طليقها، وبعد المشاكل دي كلمتها وقالتلي هبعت ومبعتتش".
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