شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات صادمة وقرار نهائي من نيللى كريم بشأن زواجها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجواز زى البطيخة وزيجاتي كانت قرعة ولن أتزوج مرة ثانية وقررت أعيش لنفسى.. بهذه الكلمات فاجأت النجمة نيللى كريم جمهورها، خلال استضافتها في إحدى البرامج الفضائية، وكشفت أن زيجتها الأولى كانت وهي في عمر 17 عاما وبدون علم أهلها، وكان الفارق بينها وبين زوجها 10 سنوات واستمر الزواج 9 سنوات، أما الزيجة الثانية فتمت سريعا.

وكشفت نيللي كريم أن زيجاتها شهدت خيانة، لكن وبحسب رأيها، فالزواج مراحل تتحمل خلالها الكثير حتى تصل عند نقطة معينة وتقول كفى، بعدها يحدث الطلاق لاختلاف وجهات النظر ومشاكل الحياة.

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وبسؤالها عما إذا كانت سترتدي بدلة رقص شرقي لزوجها المقبل كان رد نيللي كريم مفاجئا: "لا أريد أن أتزوج وقررت أعيش لنفسي ومع نفسي".