فيديو .. حميد الشاعري يطرح "يا دنيا دواره" بمشاركة أحدث اكتشافاته الغنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم حميد الشاعرى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "يادنيا دوراه" وشاركه المطرب الشاب يوسف آخراكتشافات حميد من الجيل الجديد، واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة بعد طرحها وهي من كلمات عنترهلال والحان فلكلور ومن توزيع حميد الشاعري.
"يادنيا دواره" تعد الأغنية الخامسة من ألبوم حميد الشاعري "انا بابا" والذي يضم ١٠ أغاني تعاون فيهما عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.
جدير بالذكرأن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوم على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية جعلت منه رائدا لجيله في وقتها .
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