فيديو..نبيلة عبيد ترقص على أغنية سعد لمجرد.. والأخير يوجه لها رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها يتضمن عدة مشاهد لها وهي ترقص في فيلم "الراقصة والسياسي" (1990)، مصحوبة بمقطع صوتي من أغنية "عدى الكلام" للفنان المغربي سعد لمجرد.

وأبدت نبيلة عبيد، إعجابها بصوت سعد لمجرد، وعلّقت على الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلة: "الجمال عدى الكلام.. سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة والسياسي.. وحشتوني.. مساء الفل على عيونكم.. سينما نبيلة عبيد".

وحرص سعد لمجرد على رد التحية لنبيلة عبيد معلّقا: "جزيل الشكر لكِ مدام نبيلة، شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتي تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك، أنتِ فعلا كنتي وستظلي محبوبة الجماهير.. أشكركِ مرة أخرى على طيبة قلبك وتواضعكِ".

"عدى الكلام" هي أول أغنية باللهجة المصرية لسعد لمجرد، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وحققت ما يزيد عن 82 مليون مشاهدة منذ طرحها في 15 يوليو الماضي عبر موقع "يوتيوب".