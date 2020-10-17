والد المطربة بوسي: مديت إيدي للناس عشان آكل بعد ما بطلت تبعتلي فلوس .. و مش زعلان منها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو للحاج محمد شعبان، والد المطربة الشعبية بوسي، يتحدث خلاله عن أنها ترفض مساعدته ماليا ما أدى لتردي أوضاعه المعيشية.

والد بوسي، قال عن ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية TEN، إن بوسي بسبب مشاكل مع طليقها فطين سعيد، انشغلت عنه لنحو 4 سنوات، وانقطعت عن مساعدته ماليا رغم معاناته صحيا.

وأضاف: "بوسي بنتي، وهي مابترفضش إنها تساعدني، وعلاقتنا كويسة، ولكن هي كانت الأول من 4 سنين بتبعتلي فلوس عشان عارفة إني تعبان، نظري خلاص انتهى، وعندي حساسية شديدة في صدري، وعندي عملية ولكن لو أخدت حقنة بنج هموت فيها، وقفلت الورشة بتاعتي اللي كنت باكل منها، ومعنديش مصدر رزق تاني آكل وأعيش منه".

Advertisements

تابع: "هي لما حصلها مشكلتها مع زوجها هربت 9 شهور في لبنان، وانشغلت عني ومبقاش بإيدها إنها تبعتلي فلوس، هي هتخلص مشكلتها ولّا تخلصني ولا هتعمل إيه؟ ولكني انتظرت المدة دي كلها لحد ما مديت إيدي للناس، فيه ناس ساعدوني كتير عشان آكل وأشرب وأعيش، وطبعا ولادي التانيين كل اللي بيقدروا يعملوه إني آكل وأشرب، لكن مش بيقدروا يجيبوا العلاج، علاجي شديد وغالي، ولكن إمكانيات بوسي اليومين دول متسمحش إنها تبعتلي فلوس".

واصل: "هي كل مرة بتكلمني تقولي بكرة ولا بعده هحولك فلوس، أنا مش زعلان منها، أزعل من بنتي إزاي؟ مقدرش أزعل من بنتي، ولا هي زعلانة مني ولا حاجة، أنا بدعيلها إن ربنا ينجيها من الأزمات اللي هي فيها".