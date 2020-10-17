هل أصيبت نجوى كرم بـفيروس كورونا ؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 10:01 مساءً

انتشر في الساعات الأخيرة خبرا عن إصابة النجمة اللبنانية نجوى كرم بفيروس كورونا كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى تعليقا من شمس الأغنية اللبنانية لطمأنة جمهورها الذي بدأ يتساءل عن حقيقة الأمر.

وبدورها وجهت كرم رسالة إلى مطلقي الشائعة وجاء فيها: “ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا”.

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إذ طمأنت المطربة اللبنانية كافة معجبيها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنها لم تصب بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت في تغريدة لها: “لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا”.

يشار إلى أن نجوى كرم تشارك حاليا في لجنة التحكيم الموسم الأول من برنامج “ذا فويس سينيور”، إلى جانب الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني وملحم زين، والذي بدأ عرضه على شاشة “إم بي سي” من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.