تكريم ممثلة "أرطغرل" "جوكشي خاتون" لخدماتها للسينما التركية.. فيديو

رنا صلاح الدين - فازت الممثلة التركية بورجو كيراتلي Burcu Kıratlı بجائزة للسينما المحلية لخدماتها للعمل الفني والسينما التركية.

شاركت بورجو، التي لعبت دور "جوكشي خاتون" Gokce Hatun في المسلسل التاريخي التركي الأكثر شهرة "قيامة أرطغرل" "Dirilis: Ertugrul"، مقطع افيديو من حفل توزيع الجوائز حيث تم تكريمها.

وأعربت الممثلة عن امتنانها في منشور على شاركته متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصا الاجتماعي إنستجرام مع تعليق جاء فيه: "في العام 106 للسينما التركية، كان شرفًا كبيرًا أن أحصل على جائزة" من حملوا السينما التركية من الماضي إلى المستقبل".

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وأضاف الفنان التركية في منشورها "بصفتنا ممثلين من الجيل الجديد، سنواصل تمثيل السينما التركية بأجمل طريقة وبأكثر المشاعر الحقيقية، شكرا جزيلا".

كانت بوركو كيراتلي قد توقفت عند أحد المتاجر وأكملت تسوقها بسرعة. كما تحدثت مع الصحفيين مشاريعه الجديدة قبل مغادرتها المركز التجاري، حيث أكدت أنها تآمل أن تكون على الشاشات مرة أخرى في العام الجديد، كما أوضحت أن هناك مشروع جاد تناقشه حاليا".