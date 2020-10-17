الإفراج عن رسائل سرية للملكة إليزابيث رغما عنها.. تقرير

رنا صلاح الدين - تم الإفراج عن المراسلات السرية للملكة إليزابيث مع سكرتيرها الخاص والحاكم العام لأستراليا السير جون كير قبل الاضطرابات السياسية في البلاد بموجب أمر من المحكمة.

تم ذلك في الفترة التي سبقت الفصل، وهو الحدث الذي شهد إقالة السير جون لرئيس الوزراء الاسترالي آنذاك غوف ويتلام في عام 1975 بعد أن فشل في تمرير ميزانيته.

شكك عامة الناس في تحرك السير جون لإقالة رئيس الوزراء، حيث أعرب الناس عن رغبتهم في معرفة إلى أي مدى كانت العائلة المالكة البريطانية متورطة.

وناقشت المؤرخة جيني هوكينغ، التي لعبت دورًا مهمًا في المعركة القانونية لإطلاق سراح "رسائل القصر" السرية، الأمر في محادثة مع الموقع البريطاني المعروف Express. co. uk.

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وذكر التقرير أن "الرسائل بين الملكة وسكرتيرها الخاص السير مارتن شاتريس والسير جون كير اعتبرتا خطابات شخصية، وعلى الرغم من حفظها في الأرشيف في كانبيرا، لم تكن متاحة للجمهور لقراءتها".

وقالت هوكينغ لوسائل الإعلام إن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها دول الكومنولث في إلغاء "اتفاقية السرية الملكية" على وجه التحديد والمرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن خطابات العاهل الحاكم رغمًا عنهم. كما أكدت هوكينغ إنه أصبح واضحًا في المحكمة أن الملكة لم ترغب بالإفراج عن الخطابات.

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