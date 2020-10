ليوناردو دي كابريو يوجه نداء إلى الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية

رنا صلاح الدين - سلط ليوناردو دي كابريو، نجم هوليوود، الضوء يوم الجمعة على خطورة الأزمة الناجمة عن تغير المناخ.

وبالانتقال إلى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، شارك نجم (Once Upon a Time. in Hollywood) "ذات مرة في هوليوود"، توقعات الطقس التي تنبأت بظهور "رياح غزيرة وإعصار وسحب دخان وحرائق مناخية" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتب دي كابريو "أزمة المناخ هنا ولم يعد بإمكاننا تجاهلها". كما حث الممثل ملايين المعجبين به في جميع أنحاء العالم على انتخاب القادة الذين يدركون الموقف ويتخذون إجراءات جريئة.

وتأتي دعوته قبل أيام فقط من انتخاب الأمريكيين لرئيسهم القادم مع انتهاء الفترة الأولى للرئيس دونالد ترامب. ويسعى ترامب لولاية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. هذا في الوقت الذي يواجه فيه منافسة شرسة من المرشح الديمقراطي جو بايدن.