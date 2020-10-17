الممثل جيسي ميتكالف يواعد فتاة غير معروفة بعد إبعاده من برنامج "الرقص مع النجوم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد الممثل الأمريكي جيسي ميتكالف البالغ من العمر 41 عامًا مع فتاة غير معروفة في حي بيل أير الراقي في لوس أنجلوس، وذلك بعد إقصائه من الموسم التاسع والعشرين من برنامج الرقص مع النجوم " Dancing With The Stars" الأسبوع الماضي.



الممثل الأمريكي جيسي ميتكالف

والتقطت عدسات المصورين صورا نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية للممثل الأمريكي جيسي ميتكالف مع الفتاة في موعد غداء بعد أيام قليلة من إقصائه من البرنامج، كما شوهد الإثنين داخل سيارة كلاسيكية " Metcalfe's SS Chevrolet Chevelle".



الممثل الأمريكي جيسي ميتكالف مع فتاة داخل سيارته

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وارتدى جيسي ميتكالف بنطالًا بنيًا فاتحًا وقميصًا بنيًا مقلّمًا وكمامة لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لبروتوكولات الصحة والسلامة من الفيروس التاجي.

فيما كانت ترتدي الفتاة سروالا قصيرا أسود ضيقا وتيشيرت أبيض ونظارة شمسية داكنة دون ارتداء قناع الوجه، وحملت حقيبة سوداء كبيرة على كتفها الأيمن، جنوب كاليفورنيا.



جيسي ميتكالف مع فتاة داخل السيارة



فتاة يواعدها الممثل الأمريكي جيسي ميتكالف

يشار إلى أن الممثل جيسي ميتكالف شوهد مع العديد من النساء منذ انفصاله عن خطيبته كارا سانتانا في وقت سابق من هذا العام، وظهر معها في آخر مرة تقريبا في الاحتفال السنوي الثالث عشر لفن الإليسيوم في هوليوود بالاديوم في 4 يناير.