مبطلناش إحساس لتامر حسنى تحقق 3 ملايين مشاهده فى أقل من يوم واحد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه النجم تامر حسني من خلال أحدث أعماله الغنائية "مبطلناش إحساس"، والذى طرحها مؤخراً من ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً سواء على مستوى إشادة الجمهور أو أرقام المشاهدة على يوتيوب فور طرح الأغنية، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى 3 ملايين مشاهدة فى أقل من يوم واحد.



تامر حسنى يصل للمليون الثالث مع اغنية مبطلناش احساس

وكان النجم تامر حسنى طرح أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذى" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا

ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا

كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات

بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا

بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس

مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس

بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس

سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا

بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا

كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا

بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا

ويقدم النجم تامر حسنى فى ألبومه الغنائى المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة شكلا جديدا ومختلفا، حيث نشر تامر حسنى منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام"، قال فيه إنه سيتبع سياسة جديدة فى طرح ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، حيث يكشف عن الأغانى الجديدة بطريقة غير تقليدية، خلال المناسبات التى يتواجد فيها.

وقال تامر: "الألبوم قرب ينزل يا جماعة إن شاء الله، وبسمعكم مقاطع بطريقة جديدة غير تقليدية لأنى بدأت فى مرحلة طرح الألبوم لما بتواجد فى مكان أو فى مناسبة"، وأضاف تامر حسنى: "محدش يفتكر إنى مش بسمعهالكم لو مش عايز المقاطع توصل لكم كنت هعمل حفلة خاصة مفيهاش تصوير إنما أنا عارف إن التصوير بيوصلكوا وأنا كمان بنزل مقاطع من الأغانى عندى ليكم".