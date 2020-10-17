شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينعى والدة الشهيد أحمد منسى: " نسألكم الدعاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أمير كرارة، والدة الشهيد البطل أحمد صابر منسى، الذى استشهد فى 7 يوليو 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث فى سيناء، والتى رحلت عن عالمنا منذ قليل.

وغرد كرارة عبر حسابه على تويتر، قائلا:" توفت الى رحمه الله والدة الشهيد عقيد احمد منسي نسألكم الدعاء".



امير كرارة

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وكشف النجم أمير كرارة عن ردود الأفعال التي تلقاها على مسلسله الأخير "الاختيار"، والذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا للغاية، حيث أوضح أنه مازال يتلقى ردود الأفعال حتى الآن، كما تحدث عن العديد من الحكايات والكواليس التي عاصرته أثناء تصوير وعرض العمل.

في البداية قال النجم أمير كرارة: إن مصر كلها تحدثت عن مسلسل "الاختيار"، ولكن أنا أول مرة أتكلم عليه بنفسي وعشان أنا بحب أتكلم عنه، متابعًا أن الفن فعلاً بيعلم الناس حاجات، مشيرا إلى الناس تأُثروا بمسلسل "الاختيار" من أول الأطفال الصغيرين لغاية الراجل الكبير، موضحا أن الرسالة وصلت ليهم وفهموها جدًا، وأول مرة أتكلم عن الاختيار معاكِ هنا في البرنامج.

وأضاف خلال لقائه بصحبة المخرج بيتر ميمى في برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس الذى يذاع على :Dmc أنا مكنتش متخيل رد فعل اللى في الشارع وبالذات مع الأطفال كان رهيب، والأطفال كلها طلعت من المسلسل عاوزة تدخل الجيش وتلبس بدلة ضابط.

وتابع النجم أمير كرارة، المنسى كانت أكثر شخصية صعبة فى التحضير وقعدت مع الجيش والشئون المعنوية، وقعدت مع أقرب الناس له، وقعدت مع زوجته وأولاده وأعرف تفاصيل عنه، حتى لما بيحكولى عنه كانت حاجات لأول مرة أسمعها فى حياتى، فقعدت مع كل الناس اللى حواليه عشان أعرف أوصل لنص الشخصية حتى لأن محدش فينا شافه.