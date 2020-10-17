شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف x صور جديدة من حنة هنادى مهنا بالأمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة شيماء سيف على مشاركة فرحة الفنانة هنادي مهنا بالأمس فى حنتها، حيث كشفت عن ذلك من خلال عدة صور عبر خاصية الاستوري الخاصة بها على موقع إنستجرام، ظهرت فيها مع عدد من أصدقائها مثل المذيعتين فرح على، وشيرين حمدي.



شيماء سيف فى حنة هنادى مهنا

وكان الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادى مهنا، احتفلا منذ أسبوع، بعقد قرانهما بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبروحضره العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، حيث قرر الثنائى مفاجأة الجميع، بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذين احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

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شيماء سيف فى حنة هنادى

وكانت بوادر قصة حب ظهرت بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".



شيماء سيف

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.