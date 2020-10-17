شكرا لقرائتكم خبر عن سمير العصفوري يعيد سماح أنور للمسرح بـ " مورستان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري الفنانة سماح أنور بروفات مسرحية " مورستان " المأخوذة عن بير السلم للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة ويشارك في بطولتها كوكبة من نجوم المسرح تأتي علي راسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح المصري والفنان اشرف عبد الغفور والفنان أحمد سلامة وآخرين من نجوم المسرح . المسرحية تمثل عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري والفنانة القديرة سميحة أيوب للوقوف علي خشبة المسرح القومي وأيضا النجمة سماح أنوروقد استقبلها الوسط المسرحي باحتفاء ومباركات شديدة مازالت مستمرة، فالمخرج سمير العصفوري قدم للمسرح العربي روائع المسرحيات التي مازالت تعرض ويعاد عرضها عبر الفضائيات فهو صانع البهجة ورائد من رواد المسرح العربي. Advertisements مسرحية "بير السلم" التي كتبها سعد الدين وهبة تدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغنى صاحب الثروة، الذى أصيب فجأة بشلل ألزمه الفراش، فلم يعد قادرا على الحركة، أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله ولكن ابنه يستولي علي ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الاشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعًا فلسفيًا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم ، ولكن المخرج سمير العصفوري يقدم المسرحية برؤية جديدة فقد أعاد كتابتها من جديد مع الفنان أيمن أسماعيل وتم تغيير اسمها من " بير السلم " إلي "مورستان".

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