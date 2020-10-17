شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى وصلة تمرينات على نغمات أحد أغانيه "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوما ما يحرص النجم محمد رمضان على ممارسة الرياضة من وقت لآخر مثلما يظهر عبر حسابه على موقع إنستجرام، حيث يشارك متابعيه بتفاصيل يومه، وهو ما حصل مؤخراً حينما ظهر خلال فيديو فى وصلة من التمرينات الرياضية وتحديداً الضغط قبل أن يغادر "الكرفان".

وكان النجم محمد رمضان سيطر على تريندات موقع يوتيوب خلال عامين فقط، حيث حصدت أغنياته على ملايين المشاهدات من خلال طرحه لعدد 30 أغنية في عامين، دون أن ينزل تحت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة، في حين حققت أكثر أغنية مشاهدة 280 مليون مشاهدة، وهي "انساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد.



محمد رمضان أثناء ممارسة الرياضة

وعبر النجم محمد رمضان عن سعادته بأغنياته، ونشر صورة تضم حوالى 18 منهم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "ربنا يقدرني واعمل كل مايسعدكم الحمد لله عملنا في سنتين فقط 30 أغنية دول 18 منهم.. اكتب اسم أكتر أغنية حبيتها".

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وفى سياق آخر تجاوزت أغنية "يا حبيبى" للنجم محمد رمضان والنجم العالمى ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتى صورها فى دبى، وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره فى محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، وكتب: "فى إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبى، ربنا يحفظكم ويحميكم".

يذكر أن محمد رمضان قدم آخر أعماله بمسلسل "البرنس"، والذى لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم أحمد زاهر، نور اللبناينة، ريم سامى، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إدوارد، محمد علاء، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.