شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يكشف عن خطته للفترة المقبلة يبدأ بـ YOUNG ROCK وينتهى بـ BLACK ADAM والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، عن خطته للفترة القادمة بعد إعلان البدء في العودة لاستكمال تصوير أعماله بعد توقف لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونشر ذا روك، صورة لموقع التصوير الجديد الذي يتواجد فيه الآن عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعلن عن خطته القادمة التي ستبدأ بتصوير YOUNG ROCK في ولاية جورجيا الأمريكية، والذي سيعرض عبر شبكة قنوات NBC، ومن ثم سيبدأ في استكمال تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي BLACK ADAM لصالح شركة DC Universe العالمية، والتي ستكون في ولاية جورجيا أيضاً.
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من ناحية أخرى، احتفل الفنان والمصارع دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك" بوصول عدد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" إلى 200 مليون متابع، ليصبح بهذا الرقم أول رجل أمريكي يصل إلى هذا العدد من المتابعين.
وكتب الفنان دواين جونسون عبر حسابه على إنستجرام: "رسميًا الرجل الأكثر متابعة في أمريكا... أحبكم يا رفاق وشكرا لكم!.. دعونا نواصل البناء ونبذل قصارى جهدنا".
واحتفل ذا روك الممثل البالغ من العمر 48 عامًا بهذا الإنجاز مؤخرا بعد أيام فقط من تقديمه أول تأييد رئاسي له على الإطلاق للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته السناتور كامالا هاريس.
وقال دواين جونسون: "ربما يمكنك أن تجد قيمة في هذا الاستبعاد وتطبيقه على حياتك الخاصة". تحدث دائمًا عن حقيقتك، وابذل قصارى جهدك للتحدث بكرامة ورحمة واحترام واتزان وتعاطف، حتى عندما تصبح المحادثات غير مريحة - عندما تتعامل باحترام ورعاية - على الجانب الآخر من عدم الراحة - الوضوح والتقدم".
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