شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لمنى زكى فى صورة نادرة مع محمد صبحى عام 1991 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان أول ظهور للنجمة مني ذكي من خلال مسرح الفنان الكبير محمد صبحي فقد شاركت في بطولة مسرحية " بالعربي الفصيح " عام 1991 مع مجموعة من المواهب الشابة والمسرحية كانت من تأليف الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي وشارك في بطولتها أيضا الفنانات داليا إبراهيم وكارولين خليل وسيد الرومي والمسرحية لم يتم تصويرها كما أكد الفنان محمد صبحي عبر صفحته بالفيس بوك ونشر صورة جماعية تظهر فيها مني زكي بملابس الشخصية التي كانت تقدمها .

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤخرا عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

"منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمال لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت"

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مني ذكي في اول ظهور لها علي المسرح وعالم التمثيل

كان لمنى زكي العديد من المشاركات الفنية الهامة، بداية من أدوارها في الأفلام الرومانسية والكوميدية مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"أفريكانو" و"الحب الأول" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، بالاضافة إلى دورها الفعال في المسرح من خلال مسرحيات "عفروتو" و"كده أوكيه".

إلى جانب الأعمال الرومانسية والكوميدية، كان لمنى زكي بصمة في أفلام الدراما الاجتماعية مثل "سهر الليالي" و"عن العشق والهوى" و"اضحك الصورة تطلع حلوة" و"دم الغزال"، وكذلك دورها الشهير في"احكي يا شهر زاد" الذي تناولت من خلاله بشجاعة قضايا العنف الأسري ضد المرأة، كما تميزت أيضا في فيلمي "أسوار القمر"، و"ولاد العم".

ومن أهم أعمالها أيضا فيلم "أيام السادات" حيث جسدت دور السيدة الأولى جيهان السادات، كما جسدت أيضا شخصية الأسطورة سعاد حسني، في مسلسل"السندريلا"، هذا بالإضافة إلى دورها البارز في عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها "آسيا" و"أفراح القبة".