شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا وتوجه رسالة إلى الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة نجوى كرم ما تردد حول إصابتها بفيروس كورونا، حيث كشفت حقيقة الأمر من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر عبر تغريدة قالت فيها: "لكل اللى مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أننى بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".

من ناحية أخرى آثارت النجمة اللبنانية نجوى كرم، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة خلال برنامجها الشهير ذا فويس، بسبب تغيير فى شكل ركبتها، مما آثار الكثير من التساؤلات حول إذا كانت قد خضعت لعملية تجميلية فى قدمها.



نجوى كرم

وسرعان ما تداول عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا صور النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر حساباتهم الشخصية لمعرفة سبب تغيير شكل ركبتها، وتصدرت نجوى كرم قوائم الأكثر تغريدا عبر تويتر خلال ساعات قليلة من ظهورها.

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وفى تطور جديد للواقعة، اعترف مصور النجمة اللبنانية بوقوعه فى خطأ بسبب السرعة المطلوبة منه لالتقاط الصور لها وإرسالها لمشاركتها عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية، وكتب تغريدة يهاجم فيها الصحفيين والمغردون الذين تداولوا الصورة بشكل كبير.

وقال فى تغريدة له: "الاعتراف بالخطأ فضيلة بعت صورة نجوى كرم ما انتبهت للركبة لأن السرعة؛ بس معقولة عناوين الصحافة شو رخيصة تركتو كل شيء حلو بنجوى من اطلالتها لفستانها ولهضامتها بالبرنامج وركزتوا على الركبة وهيدي صورة نجوى مع الركبة، للأسف صرنا صحافة الترند مش صحافة القلم المحترم".