شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يخطف الأضواء قبل استضافته فى "Saturday Night Live".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الفنان العالمي جاستين بيبر الأضواء قبل أيام من استضافته في برنامج "Saturday Night Live"، حيث شوهد مساء أمس أثناء وصوله إلى شقته في نيويورك بعد حضوره البروفات قبل ظهوره على البرنامج نهاية الأسبوع.

والتقطت عدسات المصورين صورا للنجم العالمي جاستين بيبر بالقرب من شقته في نيويورك مرتديًا سروالا قصيرا بني اللون قبل أن يشارك للمرة الثانية هذا العام في Saturday Night Live.



أحدث ظهور للنجم جاستين بيبر

الحائز على جائزة جرامى، الذي طرح أغنيته الجديدة Lonely يوم الخميس، ارتدى قميصا من النوع الثقيل ذى أكمام قصيرة فوق قميص أصفر اللون يبدو مناسبًا، كما ارتدى كمامة لحماية نفسه والآخرين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



جاستين بيبر

نجم البوب الكندى البالغ من العمر (26 عاما) أطلق أغنيته الجديدة "Lonely" بالتعاون مع بينى بلانكو، كما أنه دخل مؤخرا قائمة "billboard hot 100"، وذلك بأغنيته الجديدة " HOLY " التى قدمها مع النجم العالمى تشانس ذا رابر، حيث وصلت أغنيتهما للمركز الثالث ثم تراجعت بعد ذلك لتصل للمركز الـ 13 بالقائمة التى تضم أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم.