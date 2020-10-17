شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى فى جروبى وسط البلد لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد النجم الكبير يحيى الفخرانى اليوم السبت فى منطقة وسط البلد داخل جروبى لتصوير المشاهد الخارجية فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش"، المنتظرعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وهو الديكور المخصص لمشاهد اليوم، ويستمر التصوير ليوم واحد وينتقل بعدها الفخرانى إلى ديكور أخر لاستكمال التصوير بمدينة 6 أكتوبر.

ويجسد الفخرانى دور محامٍ مخضرم ودكتور جامعى خلال أحداث مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش"، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة، وهو محامي له 4 أبناء، لكن يدخل فى صراع معهم ويعانى من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

Advertisements

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخرمسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.