شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون من وراء كواليس تصوير فيلمها الجديد Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية ميلي بوبي براون متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، من وراء كواليس فيلمها الجديد Enola Holmes الذى عرض منذ أيام عبر شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية.

وظهرت بوبي بروان صاحبة الـ 16 عاما في الفيديو الذي نشرته وهي تلهو وتلعب مع الممثلLouis Partridge، الذي شاركها دور البطولة فى الفيلم.

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الفيلم يدور فى إطار دراما وتشويق في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.