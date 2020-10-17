شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الكبيرة بقصر ثقافة الأسمرات يوم الاثنين المقبل مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية " الليلة الكبيرة " يوم الاثنين المقبل 19 أكتوبر ضمن فعاليات الملتقى الدولي الرابع لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة " أولادنا " في تمام السادسة و النصف مساء على مسرح قصر ثقافة الأسمرات بالمقطم بالمجان .

"الليلة الكبيرة " بطولة نجوم مسرح العرائس وتأليف صلاح جاهين ،وموسيقى سيد مكاوى، وديكور مصطفى كامل ،وعرائس ناجى شاكر،و من إخراج صلاح السقا وهو أشهر أوبريت شعبى مصرى بعرائس الماريونيت تقدم على مسرح العرائس فى مصر بيوصف المولد الشعبى

يذكر أن مخرج " الليلة الكبيرة " هو الفنان صلاح السقا هو والد النجم احمد السقا وقدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت في تاريخ صناعة الفن بمصر منها "حلم الوزير سعدون، حسن الصياد، الأطفال يدخلون البرلمان، "خرج ولم يعد" وفى الستينيات قدم أهم العروض المسرحية على الإطلاق وهو الليلة الكبيرة كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الشيخ سيد مكاوى، وظلت هذه المسرحية بارزة في التاريخ الفنى العربي حتى الآن.

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وفى السبعينيات أخرج السقا عروضا منها مقالب صحصح وتابعه دندش، من أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، و"أبو على" تأليف الشاعر سيد حجاب، و"عودة الشاطر حسن"، "عقلة الصباع"، "الديك العجيب"، تأليف إيهاب شاكر، وحوار صلاح جاهين، "حكاية سقا" تأليف سمير عبد الباقي.

ولم يكتف بإسهاماته وإبداعاته في مجال الإخراج المسرحى بل ساهم في إنشاء مسارح العرائس ببعض الدول العربية الأخرى مثل سوريا، الكويت، قطر، وتونس، والعراق، كما أجرى العديد من البحوث على "تاريخ فن العرائس" وهي ما قررت بعد ذلك على طلبة الأقسام الخاصة بالمعاهد، وكلية التربية.