الصور الأولى من الفيلم الكوميدى "Let Them All Talk" بطولة ميريل ستريب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الكثيرون من عشاق الأفلام الأجنبية الفيلم الكوميدي "Let Them All Talk" بشغف شديد، لاسيما مع اقتراب موعد طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية في شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي "Let Them All Talk" حول قصة مؤلفة شهيرة والتي تقوم برحلة مع الأصدقاء القدامى للحصول على بعض المتعة، ليأتي ابن أخيها ويجد نفسه متورطًا مع وكيل شاب.



الفيلم الكوميدي Let Them All Talk

ونشر موقع "entertainment news" الصور الأولى من الفيلم الكوميدي "Let Them All Talk" الذي تلعب فيه ميريل ستريب دور البطولة، وفي الصور تجلس ديان ويست بثبات، وخلفها رف كتب، فيما تتكئ ميريل ستريب على جدار من الطوب الأبيض، في حين تنتحي كانديس بيرغن على أريكتها.

جانب من الفيلم

وبدأ إنتاج الفيلم في العام 2019، بـ نيويورك وسيستمر على متن سفينة كوين ماري 2 في المحيطات وفي المملكة المتحدة، ويعد الفيلم واحد من أولى الأفلام الطويلة لـ خدمة البث، والتي أعلنت عن العديد من المسلسلات بما في ذلك عرض "Gossip Girl" وسلسلة الأساطير اليونانية "Circe".



لقطة من الفيلم الكوميدي Let Them All Talk

من ناحية أخرى، تشارك ميريل ستريب في فيلم "The Prom" مع نيكول كيدمان وجيمس كوردن، ومن المقرر عرضه في 11 ديسمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية.

والفيلم بطولة ميريل ستريب في دور دي دي ألين، ونيكول كيدمان في دور إنجي ديكنسون، وجيمس كوردن في دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز في دور ترينت أوليفر، وأريانا ديبوز في دور أليسا جرين.

ويشار إلى أن ميريل قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية الناجحة التي حصدت من خلالها الكثير من الجوائز، ومن أبرز الأفلام التي قدمتها ميريل هو "Mamma Mia" الذ تم تقديم جزئيين منه، الجزء الأول كان عام 2008 وهو "Mamma Mia"، في حين تم اطلاق الفيلم الثاني وهو "Mamma Mia! Here We Go Again" عام 2018.