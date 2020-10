شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم مش قليل.. تعرف على عدد زيجات الراحلة روندا فليمنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحمل حياة نجمة هوليوود الشهيرة الراحلة روندا فليمنج الكثير من الأسرار، و التى شكل موتها صدمة بالنسبة للكثير من محبيها وعشاقها حول العالم ، و لم يعلم البعض أن النجمة التى توفيت مؤخرا عن عمر يناهز الـ 97 عام تزوجت 6 مرات طوال حياتها .

كانت الزيجة الأولى لروندا فلمينج من توماس وايد لين و هو مصمم ديكور و استمرت لمدة عامين فقط من عام 1940 و حتى عام 1942 .

ثم تزوجت روندا فليمنج من لويس موريل وهو طبيب كان يعمل فى هوليوود، و استمرت الزيجة أيضا لعامين ذلك من عام 1952 و حتى 1954 .

و تزوجت النجمة الشهيرة لثالث مرة ، فوقع اختيارها على الممثل العالمى لانج جيفريز ، فقد تزوج النجمين فى أبريل 1960 بينما تم الطلاق فى يناير 1962 .

اما الزيجة الرابعة للنجمة الراحلة روندا فليمنج فكانت من هول بارتليت وهو منتج شهير، فقد تزوج الثنائى عام 1966 لتستمر حتى عام 1972 و يتم الطلاق بين فليمنج وبارتليت .

و تزوجت روندا فليمنح من المنتج تيد مان فى مارس 1977 بينما توفى تيد فى 2001 .

Advertisements

وقررت النجمة الشهيرة أن تتزوج من جديد فاختارت دارول واين كارلسون و ذلك عام 2003 الذى توفى فى 2017 .



النجمة روندا فليمنج

يذكرأن توفيت الممثلة الأمريكية روندا فليمنج عن عمر 97 عاما فى سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وأكدت مساعدتها الشخصية، كارلا سابون لمجلة (فارايتي) يوم الجمعة وفاة الممثلة الأمريكية التى قدمت أعمالا سينمائية عديدة من بينها مثل "Spellbound" عام 1945 و"Gunfight at the OK Corral" فى 1957.

وبشعرها الأحمر الملفت وعينيها الخضراوان، أُطلق على فليمنج لقب "ملكة التكنيكولور"، وهو اللقب الذى اشتهرت به أيضا صهباء أخرى فى هوليوود، مورين أوهارا.

وأشارهذا اللقب إلى حقيقة أنه مع الاختفاء التدريجى للأبيض والأسود فى السينما، تألقت فليمنج بلون شعرها وعيناها فى كل مشهد من المشاهد التى ظهرت فيها.

وحصلت فليمنج، التى ولدت فى لوس أنجلوس عام 1923 ، على أول دور رئيسى لها حين كانت فى أوائل العشرينيات من عمرها، فى فيلم "Spellbound" للمخرج ألفريد هيتشكوك، وشاركت فيه البطولة إنجريد بيرجمان وجريجورى بيك.