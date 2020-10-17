شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يوجه رسالة شكر لنبيلة عبيد:" ستظلى محبوبه الجماهير أشكرك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الفنان سعد لمجرد الشكر للنجمة نبيلة عبيد، بعد نشر مقطع فيديو يستعرض مشاهد لها من فيلم " الراقصة و السياسى" على أغنيته الجديدة " عدى الكلام".

وكتب سعد لمجرد، قائلا:" جزيل الشكر لك مدام نبيلة شرف كبير ولا يوصف أن أغنيتى تتحط على مونتاج من أروع لقطات تاريخك انتى فعلا كنتى و ستظلى محبوبة الجماهير أشكرك مرة أخرى على طيبة قلبك و تواضعك" لترد عليه نبيلة قائلة:" نورتنى".



سعد لمجرد

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وكانت الفنانة نبيلة عبيد، قد شاركت جمهورها بمقطع فيديو جديد يستعرض مشاهد من فيلم "الراقصة والسياسى"، منها رقصات للنجمة الكبيرة فى إطار أحداث الفيلم، فيما جاءت فى خلفيه الفيديو أنغام وكلمات أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربى سعد لمجرد، ونشرت نبيلة، الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليه: "الجمال عدى الكلام.. سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز.. المشاهد من فيلم الراقصة والسياسى.. وحشتونى.. مساء الفل على عيونكم".

ويشارإلى أن الفنانة نبيلة عبيد، سبق وشاركت عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة بورتريه بريشة الفنان قصى طارق، مستوحى من إحدى روايات ألف ليلة وليلة، حيث اختارها بطلة لها، ونشرت نبيلة عبيد صورة للبورتريه، وعلقت: "الفنان العالمى العراقى الأصل الأمريكى الجنسية قصى طارق أهدانى لوحة فنية جميلة من إبداعاته استوحاها من إحدى روايات ألف ليلة وليلة واختارنى بطلة لها.. شخصية قصة ألف ليلة اسمها الورد فى الأكمام والسبب فى تسميتها بهذا الاسم لفرط رقتها وكمال بهجتها، كما كتب فى إهدائه الكثير من الكلام الأنيق الذى يشبهه.. أشكرك يا صديقى ودائما هداياك الجميلة تسعدني.. مساء الورد على عيونكم".

يشارإلى أن النجمة نبيلة عبيد تقوم عادة باستعادة ذكرياتها مع أعمالها الفنية والسينمائية، حيث شاركت متابعيها من قبل، بمشهد لها من فيلمها هدى ومعالى الوزير، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت: "فيلم هدى ومعالى الوزير، قصة نبيل خالد، سيناريو وحوارواخراج سعيد مرزوق، مين بيحب الفيلم ده، مساكم فل".