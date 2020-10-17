رنا صلاح الدين - في حديث يتميز بالصراحة والصدق في التعبير؛ أبدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، أيقونة هوليوود، مخاوفها مؤخرًا بشأن ماضيها كفنانة واعترفت بوجود مخاوف مدوية تحيط بحياتها المهنية، خاصة خلال فترات التي فيها من عدم النشاط.
خلال مقابلة مع Billboard جنبًا إلى جنب مع المغني الأسمر مالوما، تطرقت لوبيز إلى مخاوفها واعترفت، "كان التواجد في المنزل مع الأطفال (التوأم إيمي وماكس البالغان من العمر 12 عامًا) حقًا وقتًا خاصًا. علينا القيام بأشياء لم نفعلها أبدًا ".
وأضافت: "من مخاوف الفنانين الذين يقدمون العروض، "إذا توقفت، فسوف انتهى". لكن الأمر ليس كذلك. أنت بحاجة إلى أن تكون أكثر ثقة بنفسك وتعلم أنه عندما تكون مستعدًا لطرح الالبوم التالي، حتى لو استغرق الأمر عامين، فلا بأس بذلك ".
اختتمت المغنية الحائزة على جائزة جرامي أيضًا حديثها، بتقديم درس من الحياة لا يقدر بثمن تعلمت تطبيقه في حياتها الخاصة، وهو "عليك أن تعطي وقتًا للأشياء المهمة: أطفالك وعائلتك".
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز تتحدث بصراحة: "أخشى مطاحن الفن"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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