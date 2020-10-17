ريس ويذرسبون تصوت باسم جميع النساء المحرومات من حقهن في الاقتراع

رنا صلاح الدين - كشفت ممثلة The ace ريس ويذرسبون، أنها شعرت بالرضا بعد ممارسة حقها الأساسي في التصويت، وذلك في رسالة ملهمة شاركتها متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.

كتبت نجيمة "مورنينج" شو" قائلة "لقد فعلت ذلك! هل فعلتِ أنت أيضًا؟ أشعر بالارتياح لممارسة حقي في التصويت. أعتقد أن شعاع الضوء القادم من وراء الغيوم، يمثل كل النساء اللواتي جئن قبلي اللاتي لم يكن لديهن هذا الحق الأساسي".

وأضافت "حسنا. 18 يوما حتى الانتخابات! هل أرسلت أوراقك؟ أرسل لي رسالة نصية بصورة لملصقاتك "أنا قمت بالتصويت "! 615-235-5390".

الجدير بالذكر أن ريس كانت قد قامت بتأسيس شركة تعمل على الإنتاج الفني تشرف على اعمالها، لافتة الى رغبتها في عمل وانتاج مشروعات فنية تجعلها تتباهى بما قدمته.