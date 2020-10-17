الأميرة بياتريس ترتدي ثوب الملكة في حفل زفافها

رنا صلاح الدين - كانت حفلة زفاف الأميرة بياتريس وإدواردو مابيلي موزي واحدة من أكثر الأحداث الملكية السرية والأقل دعوات وضيوفًا التي تم الاحتفال بها على الإطلاق داخل بوابات قصر باكنغهام، ومع ذلك انتهى الأمر بها إلى شق طريقها إلى التاريخ، وكل ذلك بسبب اختيار الأميرة لفساتين الزفاف.

في الوقت الذي اندهش قطاع كبير من متابعي القصر الملكي والمعنيين بتتبع أخباره في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب قرار الأميرة بياتريس بارتداء ثوب زفاف جدتها في حفل زفافها الخاص، لم تشارك الأميرة أفكارها بشكل علني بشأن تجاربها، حتى الآن.

Advertisements

من خلال تغريدة حديثه كانت تروج لاحد الأحداث بقلعة وندسور، لم تكتف ابنة دوق يورك بالترويج للحدث فحسب، بل أعطت أيضًا فكرة قصيرة تسلط الضوء على مشاعرها وكامل تجربتها في يوم زفافها.

وجاء في تغريدتها: "كان شرفًا لي أن أرتدي فستان جدتي الجميل في يوم زفافي، آمل أن يتمكن الكثير منكم من زيارة المعرض الذي لا يزال مفتوحًا في قلعة وندسور".