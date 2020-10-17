جيجي حديد تكشف عن ثوب أهداه تان فرانس لطفلتها

رنا صلاح الدين - يتلقى كل من النجمة الأمريكية من أصل لبناني وعارضة الأزياء المرموقة جيجي حديد والمغني الشاب زين مالك، سيل من التهاني منذ أن رُزقا بطفلة جميلة.

شاركت عارضة الأزياء متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ثوب ثمين كانت قد أهداه لها المقدم التلفزيوني ومصمم الأزياء البريطاني، تان فرانس من أجل طفلتها الصغيرة. حيث علق جيجي على الصورة "انها حبته كثيرًا".

حديد

كانت عارضة الأزياء الشهير قد أعلنت عن قدوم طفلتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى استجرام، من خلال التقاط صورة لأيدي مولودتها جنبًا إلى جنب بجانب أيدي مالك.