خاص.. أحمد عز ضابط مخابرات في هذا العمل

رنا صلاح الدين - ينتظر الفنان أحمد عز عرض فيلمه الجديد "العارف"، الذي انتهى من تصويره، وكان من المفترض عرضه خلال الفترة الماضية، إلا إن أزمة تفشي فيروس كورونا حالت دون ذلك، وتحدد له موعد عرض جديد في موسم عيد الفطر لعام 2021 المقبل.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادر مقربة للفنان أحمد عز، إنه يجسد شخصية ضابط مخابرات خلال أحداث العمل، ويوجد ورائه فريق قوي يدعمه ويسير إلى جواره خطوة بخطوة، وسيقوم خلال الأحداث بكشف خلية إرهابية كبيرة.

فيلم "العارف" تم تصويره في 3 دول أوروبية، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد عز كلا من الفنانين، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وأحمد فهمي، وآخرين، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف ومن بينهم الفنان محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

يذكر إن الفنان أحمد عز يعيش حاليا حالة من النشاط الفني، حيث إنه سينتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من تصوير فيلم "كيرة والجن"، الذي يشارك في بطولته إلى جوار الفنان كريم عبدالعزيز، وبعد ذلك سيستكمل تصوير مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، المقرر منافسته به في المارثون الرمضاني المقبل، إضافة إلى إنه كان يعرض خلال الفترة الماضية مسرحيته "علاء الدين"، الذي يعرضها عبر خشبة مسرح "كايرو شو".