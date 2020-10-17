بالفيديو.. مصطفى خاطر يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تورطه بخلافات هيفاء وهبي

يشارك الفنان مصطفي خاطر في فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي، والذي بات يواجه مصيرا مجهولا بسبب الخلافات بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري، وتفاقم الأمر بإعلان محامي هيفاء تورط مصطفى خاطر في قضية نصب عليها.

ونفى مصطفى خاطر في لقاء خاص مع ”الخليج 365” تورطه في الخلافات بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، وقال: "ليس لي علاقة بأية خلافات بينهما، وعلاقتي بهما جيدة".

وأكد خاطر أن هذه الخلافات سبب من أسباب عدم عرض فيلم "أشباح أوروبا" حتى الآن، وذلك بالإضافة إلي انتشار فيروس كورونا وتحديد حضور الجمهور في السينما بنسبة 50% فقط من المقاعد.

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاويً وباسم سمرة، ومن تأليف كريم فاروق وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

كما تحدث مصطفى خاطر عن فيلم "الصندوق الأسود"، وقال إنه ينتظر عرضه في دور السينما يوم 28 أكتوبر، ويقدم به شخصية بعيدة تماما عن الكوميديا لم يقدمها من قبل.





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وأكد أن التحضير للشخصية احتاج وقتا كبيرا مع منى زكي ومحمد فراج والمخرج محمود كامل.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النجمة منى زكي، وقال إنه تعلم منها الكثير أثناء تصوير الفيلم.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكي ومصطفى خاطر ومحمد فراج وشريف سلامة، وتأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان، ومن إخراج محمود كامل.

ويستأنف مصطفى خاطر تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني، وتدور أحداثه بين الرومانسي والكوميدي.

وقال إنه يقدم شخصية مميزة ومختلفة عن فيلم "الصندوق الأسود" لأنه يفضل دائما تقديم كل مختلف وجديد.

فيلم "ثانية واحدة" بطولة محمود حميدة وسوسن بدر ودينا الشربيني ومصطفى خاطر ومن إخراج أكرم فريد.