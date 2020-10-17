وفاء الكيلاني تنفرد بخبر فسخ نيللي كريم لخطوبتها

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"الخليج 365" من بيروت: إنفردت الإعلامية وفاء الكيلاني بخبر فسخ الفنانة نيللي كريم لخطوبتها من رجل الأعمال عمر إسلام خلال استضافتها في برنامجها الجديد "السيرة".
وسجلت نيللي الحلقة قبل أيام قليلة من عرض البرنامج مساء يوم أمس الجمعة، وليس قبل عام كما نشرت بعض المواقع، واكدت كريم خلال الحديث بأنها لا تنوي خوض تجربة الزواج مجدداً، في إشارة غير مباشرة لفسخ الخطوبة التي كانت حديث الوسط الفني في مصر في الأسابيع الماضية.
وكانت تصريحات نيللي عن عدم تفكيرها في الزواج مجدداً قد اثارت جدلاً كبيراً يوم أمس خاصة وأنها لم تعلن مسبقاً عن خبر فسخ خطوبتها التي كانت قد أعلنتها في يونيو الماضي، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بأن تصريحاتها عن عدم الرغبة في الزواج قديمة وليست حديثة.facebook
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