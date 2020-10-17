"Industry" مسلسل جديد يتناول التنافس المحموم في القطاع المالي

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لندن: ينطلق في نوفمبر المقبل عرض المسلسل التلفزيوني الجديد "Industry" في الولايات المتحدة وأوروبا، ويغوص هذا العمل الذي أنتجته "إتش بي أو" و"بي بي سي" في عمق القطاع المالي العالمي، بما فيه من منافسة وفساد وعنصرية وتمييز على أساس الجنس وسوى ذلك.

وتعكس الحلقات الثماني من هذا المسلسل واقع التنافس المحموم والشرس بين عدد من خرّيجي الجامعات داخل مصرف استثماري كبير في لندن، لانتزاع المناصب القليلة المتوافرة.

وتُعرَض الحلقة الأولى من المسلسل على المحطات الأميركية في 9 نوفمبر، على أن يبدأ في اليوم التالي عرضها على الشاشات الصغيرة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وبريطانيا. وقد تولت إخراج الحلقة الأولى الممثلة والمنتجة الأميركية لينا دانام التي سبق لها أن قدّمت مسلسل "غيرلز".

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وتعود فكرة المسلسل إلى شركة "باس وولف" الويلزية للانتاج وخصوصاً إلى جاين تانتر التي شاركت في تأسيسها. واستوحت تانتر الفكرة من مقتل متدرب في أحد المصارف الأميركية في لندن قبل سنوات.

وقالت تانتر خلال حلقة نقاشية أقامها هذا الأسبوع مهرجان لندن السينمائي إن هذه الواقعة "تعطي فكرة" عن هذا العالم "وعمّا يدور في كواليسه".

أما السيناريو فكتبه مبتدئان هما كونراد كاي وميكي داون، استلهما تجربتهما الخاصة خلال عملهما في مصارف عالمية في العاصمة البريطانية.