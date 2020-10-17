شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لحفل عمرو دياب.. وليلى علوى ترقص وتغنى على موسيقى أغانيه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الهضبة عمرو دياب، جمهوره بصور من أحدث حفلاته عبر حسابه على إنستجرام، وأحيا الهضبة الحفل الخاص به أمس الجمعة، وحرصت النجمة ليلى علوى على الحضور.

كما نشرت ليلى علوى عبر حسابها على إنستجرام، فيديو لها من الحفل وظهرت وهي تغني وتتمايل بانسجام على غناء عمرو دياب لأغنية "بحبه".





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وطرح الهضبة عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية ممثلة أغنية "أهه أهه"، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو يتضمن مقطع من بداية الأغنية، وعلق عليه بالتأكيد على أن الأغنية تم طرحها على أحد الأبلكيشن الشهيرة في عالم الموسيقى.

كما سبق ووجه الفنان عمرو دياب، الشكر للكاتب الكبير إبراهيم عيسى بعد تصريحات الأخير عن تجربة الهضبة الموسيقية، قائلا فى رسالة لعيسى:"كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري".

وقال الهضبة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر،"إلى الأستاذ ابراهيم عيسى، كلامك عن تجربتي الموسيقية هو أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة"، كل الشكر والتقدير أستاذي ابراهيم عيسى".

وكان الكاتب ابراهيم عيسى، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن الفنان عمرو دياب من أنجح الفنانين منذ نشاة الفن فى مصر، مضيفا :" يجمع ما بين الفطرة والفطنة، وعمرو دياب تجربة موسيقية أشمل شاملة الغنا جواها".

وتابع :"عمرو دياب مخلص للغاية لثقافة البحر، رغم أنه ترك بورسعيد وجاء للقاهرة، وعمرو دياب اغانيه تعزف فى 125 دولة فى العالم، دا معناه أنه قدر أن يتشرب تجارب الآخرين، من أول الموسيقى اللاتينية، وهو مثقف عظيم موسيقيا، وقدر يتشرب الموسيقى العالمية، ويعمل مزيكا العالم كله يستوعبها ويغنيها، بالانتشار والذيوع والجوائز، عشان كده عمرو دياب أكثر مطرب مصرى عربى حصل على جوائز عالمية، لأنه الأكثر قدرة على التواصل وتعايشا مع الثقافات الموسيقية فى العالم".