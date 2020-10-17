شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أول 4 نجوم من المشاركين فى حفل MTV Europe Music Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظرالملايين من عشاق الموسيقي والغناء حول العالم إقامة حفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 و الذى سيضم عدد كبير من نجوم الغناء الذين يتمتعون بشعبية جارفة حول العالم .

وقد أعلن القائمون على الحفل عن بعض أسماء النجوم الذين سيشاركون باستعراضات غنائية راقصة بالحفل و هم زارا لاريسون التى كانت من أول النجوم الذين أكدوا مشاركتهم بالحفل .

كما يشارك أيضا النجم الكولومبى مالوما بالحفل حيث يقدم استعراض ضمن جدول الحفل ، كذلك النجم الأنجليزى Yungblud .



مالوما و دوجا كات

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كما تشارك أيضا النجمة العالمية دوجا كات حفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 التى استطاعت دوجا ان تكتسب شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية ، حيث اطلقت عدة اعمال غنائية حققت نجاح كبير ومن أبرزها "Baby, I'm Jealous" ، وهذه هى المرة الاولي التي تشارك فيها دوجا كات بهذا الحدث الفنى الضخم .

وفقا لـ MTV ، سيتم تصوير MTV EMA لعام 2020 من مواقع متعددة حول العالم ، ومن المقرر أن يتم الكشف عن فنانين إضافيين ، بالإضافة إلى مقدمين الحفل الذى سيقام شهر نوفمبر المقبل ، و سيتم بث 2020 MTV EMAs لمدة ساعتين على مستوى العالم على MTV فى 180 دولة وإقليم.