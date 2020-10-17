محمد هنيدي ناعيا والدة أحمد منسي: عرفتي تربي بطل

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد هنيدي، السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، والتي توفيت اليوم السبت، بعد أزمة صحية مرت بها منذ 3 أسابيع، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

ونشر هنيدي، صورة لمنسي مع والدته عبر موقع "تويتر"، معلّقا: "متجمعين في الجنة إن شاء الله.. أم بطلنا شهيدنا المنسى في ذمة الله.. عرفتي تربي بطل هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن زي ما إحنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحى بحياته عشان وطنه.. ربنا يرحمك يا رب".

وعُرض في رمضان الماضي، مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استُشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، من بطولة النجوم: أمير كرارة، أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، ومحمد عز، ومها نصار وغيرهم، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.