توقعات نبيل الحلفاوي لمباراة الوداد والأهلي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - لحظات يعمها التوتر يعيشها جمهور النادي الأهلي والذي يخوض لقاء هام أمام الوداد المغربي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن جانبه، أدلى الفنان نبيل الحلفاوي المعروف بانتمائه للأهلي، بتوقعاته حول نتيجة اللقاء المرتقب، وقال ردا على أحد متابعيه عبر "تويتر": "نتيجة مريحة إن شاء الله.. ولو محمد الشناوي في حالته هتبقى التعادل على الأقل.. وهيكون نجم اللقاء".

وبالنسبة للتشكيلة المثالية التي يراها للقاء، قال الحلفاوي: "أي 11 لاعب هيكونوا إن شاء الله عند حسن الظن".

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بالأراضي المصرية، في إياب الدور ذاته، بالثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، في المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي للبطولة القارية.