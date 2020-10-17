مريضة سرطان ولديها مشاكل في المعدة.. بسمة وهبة تناشد جمهورها الدعاء لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - ناشدت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها الدعاء لها، قبل دخولها غرفة العمليات في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، بعدما تردت حالتها الصحية بسبب مشاكل صحية في المعدة.

ونشرت بسمة، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام"، قالت فيه: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديهم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. خير إن شاء الله، بفضل الله ثم دعاكم لا تنسوني من الدعاء"، وعلّقت: "من لندن اسألكم الدعاء.. العملية حالا".

وكانت بسمة وهبة سافرت للعلاج في الخارج بسبب سوء حالتها الصحية، وقالت في حوار لها مؤخرا عبر "سكايب" مع برنامج "مساء DMC": "حالتي سيئة جدًا وأعاني من مشكلتين في المعدة، حالتي مش حالة نادرة بس حالتي كانت صعبة جدًا ومعدتي مينفعش يدخل فيها منظار من كتر العمليات اللي اتعملت فيها فبقى خطر عليا أعمل عمليات فيها، وربنا كرمني بدكتور إنجليزي وجد لحالتي علاج وبقالي شهر مجاليش أي أعراض من اللي كانت بتحصلي".

أوضحت أن المشكلة الثانية أنها كانت تعاني من نزيف، وعقب الفحوصات وجدت أن هناك هرمونات نشطة تساعد على تنشيط الخلايا السرطانية، قائلة: "دا المفترض ميكونش عندي عشان أنا مريضة سرطان، وعملت تحاليل وتم إرسالها لأمريكا عشان يعرفوا خطة علاجي هل بإزالة الورم نفسه ولا أخد علاج والنتيجة دي اللي هتحدد".

وتابعت: "في كل الأحوال أنا في نعمة وفضل من ربنا وزي الفل"، موضحة: "ملخص تجربتي مع السرطان الفترة اللي فاتت أني أسلم أمري لله، مبزعلش على حاجة ابتلى بيها، وبنبسط وبسجد وبقول يارب أكيد دي منحة، وبنصح الناس تتفاءل بأن أكيد حاجة وراها خير".