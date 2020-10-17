محمد رمضان يخضع لتمارين شاقة على أنغام "نمبر وان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يمارس خلاله التمارين الرياضية الشاقة.

ونشر رمضان، الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، يظهر خلاله وهو يؤدي تمرين الضغط على أنغام أغنيته "نمبر وان".

ومن جانب آخر، احتفل محمد رمضان قبل أيام بفوزه بجائزة أفضل ممثل عربي بمهرجان الفضائيات العربية للعام الثالث على التوالي عن شخصية "رضوان البرنس" التي قدّمها في مسلسله الأخير "البرنس" في شهر رمضان الماضي.

ويشارك محمد رمضان بمسلسل "موسى" في دراما رمضان 2021، ويشاركه البطولة: إيمان العاصي، أيتن عامر، من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن.