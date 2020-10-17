بنفس ملابسها في عزاء محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بحفل عمرو دياب (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي تغني وترقص على أغنية "بحبه" خلال تواجدها بحفل الهضبة عمرو دياب.

ولفتت إطلالة ليلى علوي في حفل دياب انتباه جمهورها، إذ ارتدت نفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، والذي أٌقيم قبل بدء حفل الهضبة بوقت قصير مساء أمس الجمعة.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عُرض في ‏رمضان ‏‏2016، وشاركها البطولة النجم خالد الصاوي‎ من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.

‏بينما آخر ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن" في نفس العام، وشاركها البطولة النجوم: ‏منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود، وهو ‏من تأليف أحمد عبد الله و‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله