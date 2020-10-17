أول تعليق لـ أمير كرارة بعد وفاة والدة الشهيد أحمد منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعى الفنان أمير كرارة - السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، والتي توفيت اليوم السبت، بعد أزمة صحية مرت بها منذ 3 أسابيع، نُقلت على أثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع "تويتر": "توفيت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي.. نسألكم الدعاء.. المنسي".

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وقالت مصادر مقربة من الأسرة لـ "الخليج 365" إن الجثمان يشيع بعد صلاة المغرب بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان وسيتم دفنها بجوار مدفن الشهيد.

وقدّم أمير كرارة، خلال الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استُشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب أمير كرارة، النجوم: أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصري، وصلاح عبدالله، ومحمد عز، ومها نصار وغيرهم، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.