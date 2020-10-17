بالأسماء.. فنانون يعلنون تمسكهم بأشرف زكي نقيبا لهم بعد تفكيره في الاستقالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من الفنانين، على مساندة الدكتور أشرف زكي، ومطالبته بالتراجع عن التفكير في تقديم استقالته كنقيب للمهن التمثيلية، والاستمرار في منصبه.

ووقع فنانون، على مذكرة دعم وتأييد الدكتور أشرف زكي، وطالبوه بالاستمرار في منصبه كنقيبا للمهن التمثيلية.

ونشر الفنان سامح بسيوني، نص المذكرة عبر حسابه على فيسبوك، وجاء فيها: "نعلن نحن الموقعين ادناه باسم الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية، رفض استقالة السيد النقيب المحترم الدكتور أشرف زكي، ودعمه بالتأييد والاستمرار في موقعه كنقيب وأخ وصديق لكل الأعضاء.

1. الفنان إيهاب فهمي شعبة التمثيل

2. الفنان محمود عامر شعبة التمثيل

3. الفنان أحمد البدري شعبة التمثيل

4. الفنان حمدى ابو العلا شعبة الاخراج

5. الفنان رفعت ريان شعبتي التمثيل والعرائس

6. الفنان جلال العشري شعبة التمثيل

7. الفنان جلال الهجرسي شعبة التمثيل

8. الفنان إيهاب مبروك شعبة التمثيل

9. الفنانة لاشين لاشين شعبة التمثيل

10. الفنان محمد عبده شعبة التمثيل

11. الفنان محمد الحديدي شعبة التمثيل

12. الفنان محمود كامل فنون شعبية

13. الفنان محمد إسماعيل شعبة النقد

14. الفنان حسن فاروق فنون شعبية

15. الفنانة سعاد الهواري شعبة التمثيل

16. الفنان محمد ابو الفتح شعبة فنون شعبية

17. الفنان أحمد خليفه شعبتى نقد وإخراج

18. الفنان كمال خضر شعبة نقد

19. الفنانه هند فتحي شعبة التمثيل

20. الفنان سعيد صديق شعبة التمثيل

21. الفنان باسم بطرس شعبة الإخراج

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22. الفنان محمد سعيد عبوده شعبة التمثيل

23. الفنان سعيد عزام شعبة تمثيل

24. الفنانه ايمان حمدى شعبة التمثيل

25. الفنانة فاتن الحلو شعبة السيرك

26. الفنان محمد الأحمدي شعبة التمثيل

27 الفنان أحمد فاروق شعبة فنون شعبية

28. الفنانه شاديه حسني شعبة التمثيل

29. الفنان ياسر عزوت شعبة التمثيل

30. الفنانه مروه نصير شعبة التمثيل

31. الفنان أشرف أحمد حسين شعبة فنون شعبية

32. الفنانة أسماء عبدالحميد شعبة الإخراج الإذاعي

33. الفنان أحمد وفيق شعبة التمثيل

34. الفنان ماهر سليم شعبتي التمثيل والإخراج

35. الفنان رضا حسانين شعبتي التمثيل والإخراج

36. الفنان عادل عثمان شعبة العرائس

37. الفنان سيد حسين شعبة العرائس

38. الفنان نديم شوقي حجاب شعبة العرائس

39. الفنانه نهاد شاكر شعبة العرائس

40. الفنان محمد لبيب شعبة العرائس

41. الفنان عبد الحميد حسنى شعبة العرائس

42. الفنان محمد شبراوي شعبة العرائس

43. الفنانه مروة عبدالله شعبة النقد والعرائس

44. الفنان حسام حسانيين شعبة العرائس

45. الفنان سامح بسيوني شعبة التمثيل والإخراج