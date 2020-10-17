نيللي كريم: "معنديش خطوط حمراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قالت الفنانة نيللي كريم، إنه لا يوجد لديها خطوط حمراء، وأن حياتها يمكن أن تترجم لسلسة مسلسلات ولكنها ترفض ذلك.

وقالت نيللي، ببرنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إنها ليس لديها خطوط حمراء، لكن تفضل أن يحتفظ كل إنسان بحياته الشخصية لنفسه.

وأوضحت، أنها لا تقوم بالبوح بكل أسرارها للجميع، وأنها تقول ما تريد أن يعرفه الجمهور وليس العكس.

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وأضافت، أنها دائماً ما تتعلم من كل المواقف التي تقابلها في حياتها، ولا يعني تعلمها ذلك عدم التكرار، ولكنها تكرر أخطائها في بعض الأحيان في مواقف مختلفة، لافتة إلى أنها قرأت كتب سير لفنانين وراقصات باليه.

وأشارت إلى أن حياتها يمكن أن تترجم لسلسة مسلسلات ولكنها لا تفضل ذلك، مشيرة إلى أنها تحاول دائما إحداث توازن في تصرفاتها.