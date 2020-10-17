محمد عادل إمام يوجه رسالة لجمهوره: "اللي جاي طلق حي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرص الفنان محمد عادل إمام، على توجيه رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا. ونشر إمام، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المسافة بين الحقيقة والأحلام.. اسمها أفعال.. خليك متحفز.. خليك مركز.. خليك متفائل.. اللي جاي طلق حي ". ويشارك محمد إمام، في دراما رمضان المقبل ٢٠٢١ ببطولة مسلسل "الملك" كاسم مؤقت، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

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