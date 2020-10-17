تراند اليوم : من العزاء للرقص.. فنانة شهيرة تثير غضب السوشيال ميديا "فيديو"

أثارت الفنانة المصرية، ليلى علوي ، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. بعدما فاجأت متابعيها بالرقص في آخر حفلات المطرب عمرو دياب. وذلك عقب انصرافها من بيت عزاء الفنان الراحل محمود ياسين مساء الجمعة، والتي كانت من بين الفنانين الذين حضروا العزاء.

نشرت ليلى علوي من خلال حسابها الرسمي “فيس بوك”، فيديو لحظة تواجدها في الحفل وهي ترقص على أنغام “الهضبة”. والذي لفت الانظار اليها. هو ارتدائها الملابس التي ارتدتها، أثناء تقديم واجب العزاء للراحل محمود ياسين.



عقب نشر “ليلى”، الفيديو من خلال حسابها “فيسبوك”، انهالت عليها التعليقات الهجومية حيث علقت إحدى المتابعات: “كنتي بنفس اللبس في العزاء الفنان محمود يس إزاي يحصل ممكن يكون حضرتي الحفلة بنفس اللبس بس ما ينفعش تنزلي الفيديو في نفس الوقت”.



فيما انتقدها متابع آخر: “عيب فى نفس التوقيت يابنت الأصول لسه الفنان الكبير محمود ياسين متوفي ينفع طيب حتى احتفظى بالفيديو بعدين الله يرحمه يعنى انتم مامتحزنوش على حد عيب”.

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وعلقت أخرى: “نهار أبيض انتي مش كنتي في العزا بتاع محمود يس بالطقم ده الصبح عزا وبالليل رقص”.



وانتقدت متابعة أخرى الفنانة: “كنتي بنفس اللبس في العزاء الفنان محمود يس ازاي يحصل ممكن يكون حضرتي الحفل بنفس اللبس بس ما ينفعش تنزلي الفيديو في نفس الوقت”.

وتابع آخر: “دا الراجل ملوش كم ساعة تم دفنه الله يرحمه لمحمود ياسين وحالة حزن تعم العالم العربي والوسط الفني احتراما للأستاذ وعائلته ما ينفعش الكلام من إنسانة مثل حضرتك”.