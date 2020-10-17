مهرجان الجونة يضع نفسه في ورطة بعد تكريم جيرارد ديبارديو ودعوات للمقاطعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أكتوبر 2020 07:45 مساءً - دشن بعض النشطاء المصريين المناهضين للتطبيع، مع بعض الحقوقيات النسويات المناهضات للاغتصاب، حملة جمع توقيعات لمطالبة إدارة مهرجان الجونة التراجع عن قرارها بتكريم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو Gerard Depardieu المتهم بقضية اغتصاب والمنحاز لدولة الكيان الصهيوني، وبالمقابل وضع المهرجان نفسه في ورطه قبل أسبوع واحد من افتتاحه بالرد على الجميع بتأكيد تكريم النجم الفرنسي احتفالًا بمسيرته المهنية الطويلة في السينما.

مهرجان الجونة يتجاهل الحملات الرافضة لتكريم الفنان الفرنسي

إدارة مهرجان الجونة تعاملت مع دعوات المقاطعة بطريقة سلبية، ورفضت الرد على حقيقة اتهام الفنان الفرنسي بالاغتصاب أو الوقوف أمام تصريحاته المنحازة لإسرائيل، وأصدرت توضيحا غير مباشر أكدت فيه أنت التكريم على إنجازه السينمائي فقط، وقامت بنشر بوستر جديد للاحتفال بالنجم الفرنسي وعلقت عليه قائلة: سوف يحصل الممثل الفرنسي المشهور جيرارد ديبارديو على جائزة مهرجان الجونة السينمائي للإنجاز الإبداعي الدولية احتفالاً بمسيرته المهنية الطويلة في السينما في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، المقامة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020.

نص البيان الرافض لتكريم الفرنسي جيرارد ديبارديو

يذكر ان عدد كبير من صناع السينما المصرية المنظمات النسوية أصدرت بيانا رافضا لتكريم جيرارد، وتم تعميمه ضمن حملة جمع توقيعات، ويقول نص البيان: السادة شعب مصر...السادة فناني ومثقفي ومواطني الأمة العربية، بعد أن حاول أعوان الكيان الصهيوني منذ سنوات تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتصدى السينمائيون المصريون ومثقفو ومواطنو مصر لهذا التكريم وتم إلغاؤه.

تابع: اليوم يتم الإصرار مرة أخري علي التطبيع من خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي سبق وكرّم المخرج اللبناني المطبع زياد دويرى في دورة سابقة، ثم في الدورة القادمة للمهرجان، الذى يموله الملياردير المصري نجيب ساويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية، سيقوم بتكريم الممثل الفرنسي العاشق للكيان الصهيوني جيرارد ديبارديو، وذلك خرقاً لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلاً عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا مازالت قيد التحقيق.

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واختتم البيان بقوله: لذلك نعلن شديد رفضنا لهذا التكريم كمواطنين مصريين ونرفض كافة أشكال التطبيع أو المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتى تتحرر أراضينا العربية، إن فناني مصر وكل مبدعيها ومثقفيها وكتابها وشعرائها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة. المجد لمثقفي وفناني مصر ومواطني مصر ضد التطبيع مع عدونا الصهيوني.

ويدعم البيان النجوم علي بدرخان ومحمد فاضل وفردوس عبد الحميد، وحامد سعيد والناقدة خيرية البشلاوي، والفنان نبيل نور الدين، وأعضاء اللجنة الوطنية لمناهضة التطبيع.

خالد الصاوي من ابرز الفنانين المناهضين للتطبيع

ومن المقرر ان يشهد المهرجان تكريم النجم المصري خالد الصاوي المناهض للتطبيع بنفس الجائزة تقديرا لمواهبه المتعددة، حيث أثبت حسب بيان تكريمه الصادر عن إدارة المهرجان، أنه قادر على تقديم كل شخصية، مما يجعلك تقوم بدراسة متعمقة فقط لفك ألغاز الشخصيات التي يؤديها الصاوي.

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