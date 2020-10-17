نجوى كرم تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وصرحت نجوى كرم قائلة : "لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا". الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا، ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا". وكانت تداولت أنباء مؤخراً علي مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابة الفنانة اللبنائية نجوي كرم بفيروس كورونا . Advertisements يذكر أن الفنانة نجوي كرم تشارك ضمن لجنة التحكيم لبرنامج "ذا فويس سينيور" مع سميرة سعيد، وهاني شاكر، وملحم زين.

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