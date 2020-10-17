بعد وفاة والدة المنسي .. ناهد رشدي : "كان صعب تجسيد شخصيتها في "الاختيار"

تحدثت الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، عن السيدة سناء محمد رضا والدة الشهيد أحمد المنسى، التي توفيت ظهر اليوم السبت 17 أكتوبر، والتي جسدت شخصيتها في مسلسل "الاختيار"، قائلة "سيدة مليئة بالإيمان بشكل غير طبيعي، وكان صعب عليا أن أجسد شخصية مازالت عايشة ومتواجدة وتتمتع بكل هذا الجمال الروحاني وروحها الطيبة.

وأضافت الفنانة ناهد رشدي، أثناء مداخة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، عبر برنامجه "مساء dmc"، على شبكة قنوات "dmc" الفضائية، "هي ست مؤمنة بشكل غير طبيعي، وإنك تجسد الشخصية دي صعب قوي".

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يذكر أنه تم دفن والدة الشهيد أحمد المنسى بمقابر العائلة فى الروبيكى بالعاشر من رمضان بجوار ابنها

الشهيد بعد صلاة المغرب.

وفي نفس السياق، حرص الفنان أمير كرارة، الذي جسد دور البطل الشهيد "منسي" في مسلسل "الاختيار" على نعي والدة منسي بكلمات مؤثرة عقب وفاتها اليوم، عبر صفحته الشخصية من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن مسلسل "الاختيار" كان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي.